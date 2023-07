« Nous offrons 10 000 places en tarif promotionnel sur Port-Gentil et Franceville »

L’Union : Mr le Directeur général adjoint, Afrijet vient d’annoncer une grande promotion durant tout l’été sur ses billets d’avions en direction de Port-Gentil et de Franceville. En quoi consiste cette opération ?

Nyl Charles Moret-Mba : Dans sa politique de toujours être plus proche de sa clientèle et dans le soucis de permettre à de nombreuses familles de profiter de cette période dite de « Grandes vacances » nous avons mis en place entre Libreville et Port-Gentil, 25 aller-retours par semaine. Soit plus de 7 000 places disponibles au tarif de 49.500 FCFA en aller simple ; et entre Libreville et Franceville 15 allers-retours par semaine, à raison de 3000 places disponibles au tarif de 99.500 FCFA en aller simple jusqu’au 2 septembre 2023.C’est au total 10 000 places à écouler en à peine 2 mois du pic estival. Les 15 premiers jours, nous en avons vendu ¼. Si la tendance se poursuit, nous en mettrons à disposition davantage. Je rappelle que ces prix s’entendent toutes taxes comprises.

Comment bénéficier de ses tarifs promotionnels ? Y a-t-il des conditions particulières ?

Pour bénéficier de ses tarifs promotionnels, il suffit d’aller soit, sur le site internet : www.flyafrijet.online, soit dans l’une de nos agences (Carrefour Sni, Casino au Centre-ville, dans l’aéroport international Leon MBA ou encore à notre terminal Afrijet). La seule condition particulière est de s’y prendre tôt vu le nombre de places limitées.Donc rendez-vous rapidement sur l’un des quatre moyens indiqués pour faire vos réservations et vous garantir des vacances mémorables ! On annonce l’ouverture prochaine de l'aéroport d’Oyem pour Août 2023.

Cette grande opération va-t-elle s’étendre également aux populations du septentrion ?

Nous avons contribué au projet de réouverture, en appuyant les équipes techniques, avec nos experts et avons effectué nos recommandations en matière de sécurité aérienne et de sûreté. Une dernière inspection doit être effectuée sous peu, pour permettre l’ouverture de l’aérodrome au transport aérien régulier.Je puis d’ores et déjà annoncer que nous allons faire don d’un camion de pompiers, afin de doter l’aéroport d’un Service de Sauvetage et de Lutte contre les Incendies des Aéronefs (S.S.L.I.A). La caserne des pompiers de l’aéroport ayant été rénovée, Oyem disposera des équipements pouvant accueillir le transport aérien régulier. Sitôt que la conformité de l’aéroport est actée, nous ouvrirons la ligne régulière au départ de Libreville et en connexion avec tout notre réseau. Nous sommes impatients !

Propos recueillis par Maxime Serge MIHINDOU

Libreville/Gabon