Norme 2 019 de l’ITIE : vulgarisation auprès des parties prenantes

L’HÔTEL hibiscus de Louis a abrité du 5 au 6 décembre dernier une séance de sensibilisation à la norme de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE 2 019). Laquelle vise la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion des revenus issus des industries extractives.

Il aura été question pour le collège de l’administration publique du Groupe multipartite (GMP) qui lançait ainsi officiellement ses activités, d’édifier les participants sur ce GMP dont il est une partie prenante. Il s’agissait aussi et surtout de les informer sur les 12 principes de l’ITIE ou encore ses 33 exigences. ''Ce n’est pas beaucoup de choses'', estime Franck Nzira, expert responsable de la cellule technique ITIE RDC venu partager l’expérience de son pays avec le Gabon. ''Avec de la volonté on peut y arriver. La RDC y est arrivée, le Gabon peut y arriver aussi '', a-t-il indiqué. Autre chose sur quoi ont été édifiés les participants à cet atelier, le suivi et les outils de la mise en œuvre de l’ITIE qui reposent sur deux principes fondamentaux la transparence et la redevabilité comme l’a rappelé Frédérique Eyang Beyeme, membre du GMP.

Pour le ministre des mines, Elvis Ossindji, plus que les autres collèges du GMP (société civile, opérateurs publics, entreprises privées), le gouvernement attend de ce collège-ci un engagement de tous les instants. Tant le recours aux normes, principes et pratiques de l'ITIE permettra au gouvernement de garantir une meilleure connaissance et prévisibilité, une collecte optimale et une redistribution plus équitable des ressources intérieures issues notamment de l'exploitation des mines du pétrole et du gaz, a-t-il partagé.

À noter que ce séminaire se tient dans le cadre du plan d’accélération de la transformation de l’économie. Tant la réadhésion du Gabon à l'ITIE le 21 octobre 2021 implique une mobilisation des revenus tirés des industries extractives. Il est ainsi question d'asseoir son ambition d'impulser le développement du pays sur des bases stables qui profite aux populations vulnérables surtout celles qui gravitent autour des sites d'exploitation.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon