Nigeria International Petroleum Summit : Massassa vante le Gabon au Nigéria

Le ministre gabonais du Pétrole, du Gaz et des Mines, Vincent de Paul Massassa prend part, du 7 au 11 juin à Abuja au Nigéria à la 4e édition du Nigeria International Petroleum Summit (NIPS)* sur le thème : " De la crise aux opportunités : Nouvelles approches de l’avenir des hydrocarbures ".

Le membre du gouvernement va profiter de cette tribune pour présenter les potentialités du bassin sédimentaire gabonais et le caractère attractif de la législation régissant le secteur auprès des compagnies prenant part à cette grande rencontre internationale sur l’or noir. Le 12e appel d’offres qui met sur le marché 35 blocs pétroliers n’est pas en reste.

Le sommet international du pétrole d’Abuja constitue pour Vincent de Paul Massassa une belle occasion pour décliner la stratégie gouvernementale en la matière, et relancer la campagne internationale interrompue en mars 2020 à cause de la pandémie de la Covid-19.

Le sommet International du Pétrole du Nigeria est une plateforme permettant aux acteurs de l'industrie des secteurs public et privé d'interagir, de traiter et d'élaborer un programme pour le gouvernement et de soutenir le rôle du Nigéria dans la mobilisation d'autres acteurs mondiaux pour relever les défis de l'industrie pétrolière et gazière. C’est aussi l’occasion d’échanges fructueux et de partage d’expériences entre pays africains producteurs de pétrole.