Monnaie électronique : La BEAC recommande les achats par paiement électronique

Dans un communiqué rendu public le mercredi 15 avril 2020, le gouverneur de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC), Abbas Mahamat Tolli, recommande aux citoyens et résidents de la zone Cemac (Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale) de privilégier les achats par paiement électronique pour contribuer à la lutte contre le Covid-19.

"Dans les dépenses quotidiennes et dans la mesure du possible, les moyens de paiement électronique devront être utilisés en lieu et place des espèces, afin de réduire les risques de contamination inhérents à la manipulation des espèces, facteur de non distanciation sociale", conseille M. Mahamat Tolli.

Depuis le 27 mars dernier, le Comité de politique monétaire (CMP) soutient l’initiative d’inviter les fournisseurs des services de paiement à baisser les coûts des transactions de monnaie électronique et de paiements digitaux dans la zone Cemac qui comprend le Cameroun, le Congo, la Centrafrique, le Gabon, la Guinée Equatoriale et le Tchad. Le CMP exige aussi aux établissements de crédits de garantir la fourniture de l’ensemble des services habituels à leur clientèle et de renforcer les opérations de banque à distance.

Le gouverneur de la BEAC précise que toutes ces mesures "visent à accompagner les pouvoirs publics des Etats membres de la Cemac dans la lutte contre la propagation du coronavirus, en encourageant la population à pratiquer la distanciation sociale et à privilégier l’utilisation des paiements digitaux".



Maxime Serge MIHINDOU



