Mobicash via guichet électronique : les usagers dénoncent des dysfonctionnements

Depuis une semaine, les usagers du service Mobicash-E Banking de Gabon Telecom sont très remontés. Et pour cause. Dans l’après-midi du vendredi 6 novembre, les comptes de ceux ayant effectué des transactions via les Gab du réseau des banques partenaires ont été débités. Sans pour autant que les opérations n'aillent à leur terme.

"À chaque tentative devant un guichet, on recevait des messages depuis notre téléphone, qui indiquaient que le service est actuellement indisponible. Nous avons cru à un problème de réseau, comme c'est souvent le cas. Et aucune notification ne nous a été faite quant au fonctionnement de nos comptes. Pour s'en apercevoir, il fallait donc effectuer d'autres opérations, le lendemain ou quelques jours plus tard. La plupart des personnes qui ont effectué cette opération ne savent même pas que leurs comptes ont été débités. J'ai perdu 500 000 francs. Et jusqu'à ce jour, aucune solution concrète n'a été prise", explique L. N. M., l'une des victimes.

Même son de cloche du côté de N. E., une compatriote qui confie avoir perdu 100 000 francs à la faveur de sa transaction ratée. "J'ai aussitôt appelé le service client, je me suis même rendue sur place. À ce jour, je n'ai toujours pas reçu gain de cause. Qu'on nous explique réellement ce qui se passe et que l'on nous rembourse. C'est tout ce que nous souhaitons", indique-t-elle.

À l’instar de ces usagers dépités, plusieurs utilisateurs de ce service brandissent déjà la menace de saisir la justice, dès lundi, si le préjudice subi n'est pas réparé dans les plus brefs délais.



Abel EYEGHE EKORE



