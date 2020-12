Mini-foire agricole : enrichir le marché de produits locaux

L’esplanade du siège de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) abrite, du 24 au 31 décembre 2020, une mini-foire agricole des produits transformés.

Cette exposition-vente de la Fédération nationale des transformateurs des produits agricoles du Gabon (Fénatag) vise à mieux faire connaître et vendre les produits locaux à différents consommateurs. Le point focal du Développement des coopératives au bureau sous-régional de la FAO, Michel Ngandji, explique : "Cette mini-foire entre dans le cadre d'appui multiforme de la FAO du plan de développement stratégique 2018-2022, et du plan d'actions de marketing élaboré en synergie avec les ministères des Petites et moyennes entreprises et de l'Agriculture. Ce soutien prend en compte l'étiquetage et la mise en norme des produits transformés, avec le concours de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire (Agasa) et de l'Agence nationale de normalisation (Aganor)."

Le représentant de l'Agasa, Maryse Colette Adiaheno, soutient quant à elle que "ces foires sont pour nous un moyen d'examiner si les producteurs et transformateurs suivent bien nos orientations en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, car nous offrons des formations à leur endroit, mais nous les suivons aussi dans la mise en œuvre des ateliers, en les invitant à avoir des agréments sanitaire et technique".

Ainsi, la présidente de la Fénatag, Marie Claire Mbadinga, semble ravie. "L'organisation de cette mini-foire est une opportunité de se faire connaître, de présenter aux consommateurs locaux et étrangers le savoir-faire agricole gabonais", reconnaît-elle. Notons que la Fénatag se veut être un cadre d'échanges et de concertation des femmes et des hommes qui ont choisi de faire carrière dans la transformation des produits agricoles au Gabon. Elle est structurée en cinq unions.



Jean MADOUMA



