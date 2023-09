Mines : CICMHZ compte renforcer ses activités et sa politique RSE

HORMIS l'école destinée aux enfants des orpailleurs qui compte actuellement près de 140 apprenants, la Compagnie industrielle et commerciale de HuaZhou (CICMHZ) ambitionne de bâtir un hôpital, toujours à Ndjolé, au bénéfice des populations environnantes. C'est ce qui ressort de la rencontre tenue à Libreville le 26 septembre passé entre le ministre des Mines, Hervé-Patrick Opiangah, et Dr Lin Ping, vice-chairman de CICMHZ. Le responsable chinois est venu présenter au chef du département du ministère des Mines les activités et les projets de sa société. Il a évoqué plus précisément l'exploitation du manganèse par son entreprise et le projet d'un grand laboratoire d'analyses des minerais à mettre en place au Gabon.

En juillet dernier, une délégation du ministère des Mines avait séjourné en Chine pour négocier et acter les termes de l'accord y relatif. Cette entente prévoit la construction d'un laboratoire dans les domaines des mines, de la métallurgie, des matériaux avancés, la formation du personnel, le transfert des technologies et les échanges scientifiques. En même temps qu'il intègre le projet de création d'une usine de transformation locale du fer en acier, la fabrication de matériaux avancés, ainsi que la construction d'un port minéralier à Cocobeach. L'exploitation du manganèse se fait à Ndjolé, dans le Moyen-Ogooué. Les activités s'y déroulent de manière satisfaisante, a assuré le vice-chairman. Lequel indique que la production sera " élevée cette année", et sera encore plus à la hausse au cours des années à venir. Ladite compagnie minière emploie actuellement plus de 140 personnes.

En réponse, Hervé-Patrick Opiangah s'est réjoui de l'ambitieux programme qui est en train d'être déployé par ce partenaire. Il a insisté sur la nécessité de matérialiser très vite l'ensemble des projets énumérés. Non sans inviter les responsables de la CICMHZ à renforcer la RSE au profit des populations riveraines de leurs sites d'exploitation. Le membre du gouvernement a par ailleurs salué l'idée d'une usine de transformation locale des minerais, tant elle permettra de créer de l'emploi, notamment pour les nationaux.

GMNN

Libreville/Gabon