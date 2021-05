Microfinance : le BPCIDA à la rescousse des petits entrepreneurs

Le Bureau de promotion et de coordination des investissements de la diaspora en Afrique (BPCIDA), un cabinet d'intermédiation d'affaires actuellement en processus d'ouverture à Libreville, organise du 5 au 10 mai 2021 des séances de rencontre dans le cadre d'un programme de financement des microprojets des jeunes entrepreneurs au Gabon

Le Bureau de promotion et de coordination des investissements de la diaspora en Afrique (BPCIDA), un cabinet d'intermédiation d'affaires actuellement en processus d'ouverture à Libreville, organise du 5 au 10 mai 2021 des séances de rencontre dans le cadre d'un programme de financement des microprojets des jeunes entrepreneurs au Gabon. Animées par Sosthène Ngokila, ancien ambassadeur du Gabon au Canada, et Franklin Epape, entrepreneur canadien, ces rencontres ont pour objectif de susciter la création d'entreprises par les jeunes gabonais avec à la clé la contribution financière des réseaux de la diaspora africaine. Après la conférence d'information du 5 mai 2021, des rencontres B to B se font tout au long de la semaine à l'hôtel Yarden à Angondje au cours desquelles les entrepreneurs défendront leurs projets.

Les jeunes entrepreneurs devront présenter un business plan, intégrer des actionnaires à leur projet, accepter le coaching et se mettre en réseau. Les financements se feront à hauteur de 10 millions de francs par projet.

Le BPCIDA est le cabinet qui va suivre les promoteurs. L'évaluation technique des business plans sera faite par des experts sélectionnés parmi les entrepreneurs de la diaspora africaine. Ce sont les membres de la diaspora qui apportent les 90 % des fonds mis à la disposition de ces promoteurs.



GM.NTOUTOUME-NDONG



