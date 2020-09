Lors de son passage devant les députés dans le cadre de sa déclaration de politique générale, la Première ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda, a fait de l'amélioration du système sanitaire au Gabon une de ses priorités. Ce qui, pour elle, passe par la réduction de manière globale du coût du médicament de 30 %, sur toute l’étendue du territoire national. réduire le coût de 30 %

Pour la cheffe du gouvernement, la mise en branle effective de cette politique au bénéfice des Gabonais, particulièrement les populations les plus vulnérables, passe par "l’utilisation des médicaments génériques de qualité". En sus de réorganiser l’Office pharmaceutique national (OPN) et redéfinir les missions et la place des pharmacies hospitalières dans le dispositif de l’offre de soins.

Par ailleurs, depuis le mois d’août 2020, la Zone économique à régime privilégié de Nkok dispose d’une usine de fabrication de médicaments, ouverte et déjà opérationnelle de la société La Santé pharmaceutique SA. Celle-ci a d'ailleurs annoncé le lancement prochain de sa première production composée d’une variété de 150 médicaments dont des antipaludiques, anti-inflammatoires, antidiabétiques et des analgésiques.

Une initiative qui devrait rendre le prix des médicaments encore plus concurrentiel et à la portée de la population, souvent obligée de se ravitailler en produits contrefaits.



SCOM



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon économie