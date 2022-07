Mangroves : penser à la sauvegarde de cet écosystème

ELLES contribuent à la sécurité alimentaire et à la protection des communautés côtières du monde face aux caprices climatologiques extrêmes. Elles participent au stockage du carbone bleu côtier émanant de l’atmosphère et des océans, avec pour effet l’atténuation du changement climatique... Elles, ce sont les mangroves dont la journée internationale a été célébrée le 26 juillet à l'auditorium du ministère des Eaux et Forêts autour du thème : ''Actions au service de la sauvegarde de l'écosystème mangrove''.

Il aura été question, via des communications diverses d'identifier les insuffisances, les points positifs et de proposer les actions à court, moyen et long termes en vue de matérialiser une gouvernance bioécologique de ces milieux humides. Car, malgré son importance capitale, les estimations actuelles indiquent que la couverture de la mangrove a été divisée par 2 au cours des 40 dernières années du fait principalement de fortes pressions d'activités humaines qui convoitent cet espace privilégié. ''(…) Les résultats de l’enquête menée par la Direction générale des écosystèmes aquatiques (DGEA) et ses partenaires ont montré un recul des mangroves dans l’espace biogéographique du Grand Libreville'', alerte Félicien Joël Bodinga, secrétaire adjoint du ministère des Eaux et Forêts. Pour lui, l’édition 2022 de la célébration de la journée internationale pour la conservation de l'écosystème mangrove offre aux gouvernements, aux organisations non gouvernementales et aux acteurs de la société civile, l’occasion de faire une rétrospective de toutes les principales initiatives menées en matière de protection et de gestion durable de ces écosystèmes au cours de la dernière décennie.

GMNN

Libreville/Gabon