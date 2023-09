Mangrove : le beau geste de UBA

ÉCOSYSTÈME se développant le long des côtes tropicales et subtropicales, la mangrove est un lieu d’alimentation et de régénération pour des milliers d’espèces aquatiques (poissons, huîtres, crabes, crevettes, langoustes, etc). Barrière naturelle contre la montée des eaux, elle combat le changement climatique. La protéger, revient à préserver la vie des êtres humains, des animaux, de la mer, des plantes, etc. En somme, toute la vie qui gravite autour.

La banque UBA-Gabon l'a compris et a décidé d''investir dans le reboisement de cet écosystème menacé par la croissance de population en zone côtière. Accompagnée de ses collaborateurs, la directrice générale s’est rendue, vendredi dernier, au lieu dit "Village Mangrove Lowé" (Mindoube) entretenu par l’ONG Les amis de Lowe. Eugenia Onyekwelu procédait ainsi au lancement officiel de la campagne de plantation d’arbres, initiée par la fondation UBA. "Reboiser la mangrove sur un espace naturel, c’est contribuer à l’amélioration du quotidien des populations environnantes. Car, les mangroves et leurs racines participent à la protection des espaces habités contre les vagues, les inondations et les vents violents (….). Les arbres doivent impérativement avoir leur place pour créer une harmonie et une beauté du paysage, rendant ainsi le milieu frais et doux avec de l’air purifié", a-t-elle indiqué.

Directeur général des écosystèmes aquatiques au ministère des Eaux et Forêts, Jean-Félicien Liwoulou a confié que l'exploitation de la mangrove va être réglementée à travers un système d'avertissement et de répression. "Nous attendons que les moyens puissent être redéployés et que la mangrove puisse être réparée là où elle a subi une agression ", a t-il indiqué.

F.S.L.

Libreville/Gabon