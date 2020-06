Manganèse : l’embellie !

D’après les chiffres compilés auprès des différents opérateurs, la production du minerai et d’agglomérés de manganèse s’est établie à 2,2 millions de tonnes, soit un accroissement de 57,2 %, soutenu par l’amélioration des performances des différents opérateurs (nouveau record de production par Comilog et production des gisements de Binioniet Lebaye multipliée par 8).

Dans le même temps, les exportations et les ventes ont progressé, respectivement de 51,1 % et 64,0 % à 1,7 million de tonnes sur la même période. Toutefois, le chiffre d’affaires a baissé de 12,5 % à 146,5 milliards FCFA, en raison de la baisse des prix du minerai de manganèse. En effet, le prix moyen a baissé de près de 33,8 % pour se situer à 4,4 USD/dmtu, contre 6,6 USD/dmtu sur la même période en 2019. On note tout de même une amélioration des prix de 7,8 % par rapport au dernier trimestre 2019.