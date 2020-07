Majorité : vers la révision de la charte ?

Le dialogue fait partie du triptyque du Parti démocratique gabonais (PDG), "Dialogue-Tolérance-Paix". La hiérarchie de cette formation politique y tient absolument, en ce sens qu'il s'inscrit dans le principe de concertation (permanente) avec les partenaires politiques.

C'est ainsi que le secrétaire général adjoint 2 (SGA2) du PDG chargé des Relations avec les partenaires politiques et associatifs et de la Veille de l'environnement, Éloi Nzondo, poursuit sa tournée de contact et d'échange avec les partis politiques, groupements de partis et autres associations membres de la Majorité républicaine et sociale pour l'émergence. Ainsi qu'avec ceux ayant pris part au Dialogue politique d'Angondjé.

La semaine dernière, il était l'hôte de l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale (UDIS) d'Hervé Patrick Opiangah. Derrière ces consultations qui seront élargies aux entités ayant pris part au Dialogue politique d'Angondjé, se trouve l'idée de recueillir les avis des uns et des autres pour, à la faveur d'une "convention-forum", aboutir vraisemblablement à la révision de la Charte de la Majorité républicaine et sociale pour l'émergence, groupement politique composé des forces soutenant la politique du chef de l'État Ali Bongo Ondimba.

Si les reproches ne manquent pas entre les membres de cette plateforme politique, Éloi Nzondo se réjouit toutefois de la volonté des partis et regroupements de partis déjà rencontrés de "consolider les acquis et, surtout, de poursuivre l’œuvre entamée ensemble".



Guy-Romuald MABICKA



