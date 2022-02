Machel Nguema, P-DG de MN-Industries : "ce n’est pas peu que de revendiquer le privilège d’opérer aux côtés de Comilog "

Très peu de PME gabonaises peuvent se targuer d'un bilan aussi flatteur en à peine 8 ans d'existence : contrats d'aménagement routier à l'intérieur du pays, contrat de roulage de manganèse pour Comilog, étude et réalisation d’une voie de déviation du chemin de fer desservant la Zone économique de Nkok à partir de Somivab-Essassa, entre autres. Machel Nguema, le P-DG de cette PME, s'en explique dans une interview accordée au quotidien l'Union. En 8 ans d'existence, il dévoile le contenu de son escarcelle .

"Nous avons de quoi être fiers, pour une petite PME qui a choisi un créneau impitoyable, où la concurrence est carnassière, où la fraternité n’a pas la place que nous croyions, où la moindre erreur se transforme en leçon de vie (sourire…). Après une année d’observation de l’environnement du BTP gabonais, nous nous sommes lancés au rythme d’un marché par année. En outre, depuis le 26 avril 2021, le " Petit Poucet " qu’est MN-Industries exécute un contrat pour le géant Comilog ; un contrat dit de " roulage ", aux termes duquel nous acheminons, au moyen de nos camions, le minerai de manganèse extrait du site de production d’Okouma pour la gare de Moanda. Nous considérons que c’est, à la fois, une manifestation de reconnaissance de notre qualité de service (donc de notre fiabilité) et un appréciable bonus – en termes de positionnement – dont nous fait bénéficier Comilog. Il faut cependant dire en même temps ici que pour l’obtention de ce marché, suite à un appel d’offres auquel avaient soumissionné 18 concurrents, l’offre de MN-Industries était l’une des deux meilleures. Ce n’est pas peu que de revendiquer le privilège d’opérer aux côtés de Comilog, une entreprise qui a une histoire, une culture, qui est tenue par une éthique et des normes d’exécution mais qui prodigue en même temps aux PME gabonaises l’opportunité de se faire valoir, d’affûter ses références et de vivre. Dans notre escarcelle, il y a donc le résultat de notre engagement convaincu et les dividendes de la confiance qu’inspire à nos partenaires notre manière de faire".

Dans son parcours, le P-DG de MN-Industrie a perçu quelques signaux du côté du gouvernement indiquant sa satisfaction quant aux travaux réalisés ou en voie de réalisation . "Il y a plus que des signaux, ce sont des expressions de satisfaction. Comme celles du ministre des Travaux publics (relayées par votre journal rendant compte d’une de ses tournées d’inspection des travaux routiers à l’intérieur du pays) qui, sur la foi de la qualité de la prestation de MN-Industries sur le contrat Okondja-Tebe, nous avait conseillé de constituer un dossier pour soumissionner à l’appel d’offres concernant la réhabilitation des routes Franceville-Boumango et Franceville-Andjogo" s'est-il réjoui. Il poursuit en indiquant qu'après soumission, sa PME a été retenue. "Nous sommes fin prêts pour nous attaquer à ces deux contrats, sur fonds propres, comme pour la plupart de nos contrats, c’est-à-dire sans exiger de l’État le versement d’une avance de démarrage des travaux. Sauf que depuis un moment, MN-Industries est en attente de l’ordre de démarrage, c’est-à-dire que la Direction générale des marchés publics délivre au ministère des Travaux publics l’Attestation de non-opposition, qui a valeur de " main-levée ". Nous espérons simplement que l’attente ne sera plus longue. MN-Industries est une petite entreprise qui veut grandir, en faisant la preuve chaque fois de son sérieux et de son engagement pour la route au Gabon. C’est ce qui justifie notre choix de travailler prioritairement à l’intérieur du pays" a t-il souhaité.

