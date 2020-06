Lutte anti-tabac : une journée mondiale dédiée à la protection des jeunes

organisations de la société civile gabonaise engagées dans la lutte contre le tabagisme se sont retrouvées, le 31 mai dernier, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale sans tabac (JMST). L’événement, qui a eu pour cadre la clinique du Dr Louma, à Ozangue, dans le 5e arrondissement de Libreville, avait pour thème "Protéger les jeunes contre les manipulations de l’industrie du tabac". D’autant qu’il est nécessaire de préserver cette tranche d’âge des dangers du tabagisme, et de l’exposition précoce à la fumée de tabac. Surtout en ces temps de Covid-19.

"Nous avons besoin de tout le monde dans cette lutte, car l’industrie investit des dizaines de milliards de dollars par an, pour commercialiser ses produits mortels", a souligné M. Nzue Obame. D’après lui, "le constat est résolument accablant cette année, avec des autorités sanitaires et financières œuvrant ouvertement en faveur des intérêts mafieux et criminels des industriels, et qui empêchent toute initiative favorable à la lutte contre le tabagisme".