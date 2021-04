Loïse Tamalgo  : " Le Gabon possède énormément de potentiel "

L'Union : Vous avez séjourné du 5 au 10 avril à Libreville. Qui est Loïse Tamalgo ? Et parlez-nous de l’entreprise Huawei au Gabon.

Loïse Tamalgo : Je voudrais féliciter L’Union, média de référence, pour son travail remarquable. Je suis Loïse Tamalgo, et j’occupe la fonction de vice-président chargé des relations publiques pour l’Afrique subsaharienne de Huawei Northern Africa. J’ai à ma charge 22 pays de la région. Huawei est présent au Gabon depuis 2008 avec comme partenaire principal Gabon Telecom, qui est notamment le fournisseur d’équipements du backbone national en fibre optique dénommé projet CAB4. À travers nos partenariats avec les établissements scolaires, dont l’Université internationale de Libreville, et nos programmes de formation comme " Seeds For the Future " et " ICT Academy ", nous nous efforçons de promouvoir l’éducation par le biais des Technologies de l’information et de la communication (TIC). Grâce à l’expertise de Huawei dans l'Intelligence artificielle (IA), nous avons travaillé aux côtés du ministère de la Santé gabonais pour l'accès à distance d'une plateforme d'IA ayant permis d'accélérer la phase de diagnostic des malades via notre solution Huawei Cloud (diagnostic 8 fois plus rapide). Nous croyons pleinement aux bénéfices des TIC pour les individus et la société.