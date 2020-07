Logistique pétrolière : Bolloré et Assala Energy en partenariat

Bolloré Transport & Logistics a annoncé, dernièrement, avoir décroché un contrat pour assurer la mise en place de services dédiés de transport légers sur les sites d’exploitation pétrolière de Gamba, Rabi, Toukan et Koula, pour le producteur de pétrole brut Assala Energy.

Plus de cent véhicules pick-up, bus et utilitaires légers seront ainsi déployés sur l’ensemble de ces sites, où ils seront exploités et maintenus pour une durée de quatre ans. Deuxième plus grand producteur de pétrole après Total, Assala Gabon exploite cinq permis (Rabi-Kounga II, Toucan II, Bende M’Bassou Totou II, Koula/Damier et Gamba/Ivinga). La compagnie pétrolière possède également des intérêts dans quatre autres permis qu’elle exploite en sous-traitance : Atora, Avocette, Coucal et Tsiengui. En 2019, la compagnie a acquis trois permis d’exploration onshore (Mutamba-Iroru II, Nziembou II et Ozigo II), ouvrant ainsi de nouvelles opportunités de développement.

Depuis son arrivée au Gabon fin 2017, Assala Energy a foré plus d’une dizaine de nouveaux puits et effectué 44 reprises de puits. La société a investi plus de 300 millions de dollars (près de 170 milliards de francs) dans le développement des actifs, l’intégrité et la maintenance des infrastructures, ainsi que dans la sécurité.



MSM



