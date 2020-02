Logiciel Sydonia World : Bolloré rappelé à l’ordre !

En effet, une note émanant visiblement de ladite entreprise fait état, à tort, de "bug" ou dysfonctionnement de Sydonia World, de la non-maîtrise de l’outil par la DGDDI et les transitaires, et de la disparition des données antérieures à son déploiement, initié le 13 janvier dernier.

Le ministère de l’Économie et des Finances a dit regretter la diffusion de ces informations erronées, qui jette le discrédit sur un outil performant développé par la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement (CNUCED) et implanté dans 85 pays.