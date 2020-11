Logements Sni Bikélé : 200 familles connectées au réseau électrique

Dans le cadre de la matérialisation de la première phase de son programme d’électrification des logements situés dans la zone de Bikélé-Nzong, la Société nationale immobilière (SNI) vient de remporter son premier challenge. Celui de connecter 200 ménages au réseau électrique de la SEEG. Et ce, trois mois après le lancement officiel dudit chantier.

"En lançant ces travaux de raccordement en électricité, il y a un peu plus de trois mois, et après plus de six ans d'attente de la part de ces compatriotes, contraints de tirer le courant avec des câbles sur plusieurs centaines de mètres de leurs lieux d'habitation, nous nous sommes donné pour objectif cette année de les desservir en énergie électrique. En mettant en place un transformateur qui devrait, dans un premier temps, alimenter 200 ménages. Aujourd'hui c'est fait. Et là, nous ne sommes que dans la première phase, la seconde interviendra dans quelques jours", a rassuré le DG de la Sni, Hermann Kamonomono.

Avant de préciser que l’accélération de ces projets n’est que la simple traduction en acte des recommandations données par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. D'après le DG de la Sni : "Dans son adresse à la nation, il y a quelques mois, le numéro un gabonais rappelait encore la nécessité pour les structures spécialisées de l’État en matière d’habitat, de contribuer valablement à l’amélioration des conditions de vie des populations. L’électrification des logements sociaux de Bikélé participe de cette volonté et d’une politique sociale de la Sni de répondre aux préoccupations quotidiennes des populations."



Styve Claudel ONDO MINKO



