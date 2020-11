Libre-échange : six entreprises gabonaises obtiennent l’agrément au TPG Cemac

Le Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a présidé, le 30 octobre dernier, à Libreville, la cérémonie de remise des attestations d’agréments au Tarif préférentiel généralisé de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (TPG Cemac). Validé en février dernier à Douala au Cameroun, cet agrément autorise 6 entreprises gabonaises à écouler leurs produits ‘’made in Gabon’’ à l’échelle sous-régionale.

Il s’agit respectivement de Sogamatec avec 19 produits ; Pizolub (3 produits) ; Sofavin (29 produits) ; Chimie Gabon (7 produits) ; Soferga (9 produits) et le Complexe agro-industriel du Gabon (3 produits). Soit au total 70 produits. "C’est un pas de plus que nous franchissons dans la longue marche pour l’intégration sous-régionale conduite par les chefs d’État de la Cemac, en vue de faire de notre espace communautaire un pôle de productivité et de croissance avec pour socle le commerce transfrontalier" , souligne Hugues Mbadinga Madiya, ministre du Commerce réagissant à cet événement.

Désormais ces entreprises gabonaises pourront, avec ce sésame, se projeter dans un marché plus grand. Avec les efforts de rationalisation des espaces économiques, notamment la Cemac et la CEEAC, c’est un marché potentiel de 130 millions de consommateurs et bien plus qui s'ouvre aux entreprises locales.