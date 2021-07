" Les Petits Pots de l’Ogooué " du Gabon: Sur le marché français

C’EST une première dans l’histoire entrepreneuriale du Gabon. Les produits issus d’une PME gabonaise sont, depuis quelques semaines, distribués dans l’une des plus grandes chaînes de magasins alimentaires français.

En effet, Jessica Allogo vient de réaliser un joli coup dans l’Hexagone en réussissant à positionner ses confitures " Les Petits pots de l’Ogooué " dans les rayons des 250 magasins de la célèbre enseigne " Monoprix ". Sa plus grosse commande en cinq ans d’existence.

Sélectionnés dans le cadre de la collaboration entre la marque "Maison Château Rouge" du jeune fondateur Youssouf Fofana et Monoprix, baptisée "Bonne Arrivée ", c’est plus d’une tonne de produits qui sera distribuée sur quatre semaines, parmi la sélection gourmande de l’épicerie africaine rigoureusement sourcée.

La " reine de la confiture gabonaise " ainsi que les autres promoteurs africains sélectionnés dispose donc d’un mois de visibilité pour gagner le " palais " des amateurs et des fins gourmets occidentaux. Car l’idée, à terme, est de référencer de manière permanente ses produits " made in Gabon " au sein du réseau de distribution " Monoprix ".

"Si la campagne fonctionne bien, je suppose qu’ils auront un intérêt à garder les produits en rayons de manière plus pérenne. Ils recherchaient des marques qui communiquent, qui ont une bonne visibilité sur les réseaux sociaux, qui ont une certaine audience à l’étranger, des marques qui s’exportent déjà, ceux qui ont des certificats qualités. C’est un beau challenge, en tout cas, si on l’a fait une fois, on peut le refaire. Je suis fière de mon équipe qui a pu gérer tout ça sereinement. La qualité, la constance et la persévérance portent toujours des fruits", s’est réjouie la jeune entrepreneuse gabonaise.

Maxime Serge MIHINDOU

Libreville/Gabon