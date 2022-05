Les deux ponts de Kango, une préoccupation

Construits par la société Dragages Gabon en 1977, la situation des ponts sur les rivières Komo et Bokoué, à Kango, préoccupe plus d’une personne. Particulièrement le gouvernement, suite à un examen technique des deux ouvrages fait par les experts du ministère des Travaux publics. Ces derniers, après l’endommagement d’une des piles du pont sur le Komo, violemment percuté par une barge il y a quelques années, avaient ausculté les deux ouvrages. Ceci dans le but de vérifier l’existence d’éventuelles anomalies qui menaceraient à la fois leur stabilité et leur durabilité.

Au terme de cet examen technique, les experts sont arrivés à la conclusion que certaines piles perceptibles sous le pont sur le Komo, voire toutes, devraient être retirées pour favoriser la navigation dans cette section de la rivière. Il importe de noter qu’après l’incident sus-évoqué, le gouvernement, dans l’urgence, avait engagé la société Séricom pour des travaux qui consistaient au remplacement de la pile endommagée par une travée en structure métallique. Comme celui construit sur le Komo, les techniciens des Travaux publics ont aussi estimé, pour le pont sur la Bokoué, que certains éléments comme les appareils d’appui devraient être remplacés et faire l’objet d’une protection dans les travées navigables.

D’autres actions devraient être menées au plus vite au niveau des deux ouvrages, notamment le traitement des fissures apparues sur certains éléments porteurs, le renouvellement des dalles de transition, le remplacement des joints de dilation non-conformes, le renouvellement du revêtement des tabliers, le traitement des garde-corps de sécurité et le remplacement d’autres éléments endommagés. La balle est donc du côté des TP pour que des travaux soient lancés le plus tôt possible sur ces infrastructures.

G.R.M

Libreville/Gabon