Le groupe AttijariwafaBank veut densifier les investissements en Afrique

La 6e édition du Forum international Afrique Développement (FIAD24) s'est ouvert le 27 juin et ce jusqu'à ce 28 juin 2024 à Casablanca au Maroc, sous le thème : "Ici, on investit".

Organisées par le groupe bancaire Attijariwafabank à travers son Club Afrique Développement et en partenariat avec le fonds panafricain Al Mada, ces grandes assises panafricaines regroupent plus de 2 000 chefs d’entreprise et décideurs politiques de 30 pays du continent et des partenaires d'autres nations.

En effet, le FIAD24 a mis en place un dispositif d’envergure de mise en relations structurées entre les opérateurs participants, une conférence de haut niveau sur les enjeux du développement et d’investissement en Afrique, ainsi qu’un marché de l’investissement.

Fort du succès des cinq précédentes éditions organisées depuis 2010 à Casablanca, le FIAD est devenu la plateforme de référence du secteur privé africain en matière d’échanges, d’investissement et de coopération intra-africaine.

À cet effet, notre pays prend une part active à ce rendez-vous des opportunités d'affaires en Afrique. La délégation gabonaise conduite par le directeur général de l'Agence nationale de promotion des investissements du Gabon (ANPI-Gabon), est forte de près d'une vingtaine d'entreprises parapubliques et privées.

---

Vous avez lu 50% de cet article .Retrouvez- le dans notre journal en version numerique en cliquant sur le lien:

---

Maxime Serge MIHINDOU

Casablanca/Maroc