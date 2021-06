Le Gabon récompensé pour la sauvegarde de ses forêts

Grâce à sa politique nationale en matière de protection de ses forêts, le Gabon va recevoir ses premiers paiements internationaux, renseignent nos confrères de Le Monde. En effet, au lendemain de l’accord signé en septembre 2019 avec la Norvège et ce, après dix-huit mois de discussions et d’audit pour vérifier la solidité des engagements pris par Libreville, les faits son palpables.

De fait, ce sont donc 17 millions de dollars (14,3 millions d’euros) qui vont être versés en contrepartie des tonnes de carbone supplémentaires séquestrées grâce aux mesures mises en œuvre pour lutter contre la déforestation par le Gabon. De plus, celles-ci ont été estimées à 3,4 millions de tonnes au cours des deux années 2016 et 2017 par rapport à la moyenne des émissions des dix années précédentes et sont rémunérées à 5 dollars la tonne. Le Gabon pourrait au total percevoir 150 millions de dollars s’il maintient ses efforts, indique la même source.

Abritant le deuxième massif forestier tropical de la planète, l’Afrique centrale vient de franchir un nouveau cap. "C’est la première fois qu’un pays africain est récompensé pour avoir réduit les émissions liées aux forêts au niveau national", a souligné le ministre de l’environnement norvégien, Sveinung Rotevatn, mardi 22 juin, au nom de l’Initiative pour la forêt d’Afrique centrale (CAFI) qui réunit plusieurs pays industrialisés et dont la Norvège est le principal bailleur, peut-on lire sur Le Monde.

Pour rappel, le massif africain absorbe l’équivalent de 4 % des émissions mondiales de CO2chaque année.