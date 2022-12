Le cabinet Ernst & Young Global Ltd présente son nouveau précis fiscal

Neuf ans après sa première édition, l'Associé-Directeur général du Conseil fiscal Ernst & Young Global limited, Nicolas Chevrinais, a présenté au public le nouveau Précis fiscal du Gabon pour l'année 2022-2023. Édité en français et en anglais, le Précis fiscal Gabon 2022-2023, est un ouvrage qui intègre toutes les Lois de Finances du Gabon et qui facilite l'accès aux Impôts et au Code général des Impôts.

En 140 pages, il résume toute la fiscalité applicable au Gabon ; il se veut donc un outil de vulgarisation du Droit fiscal et de l'application de la Loi fiscale. Parmi les innovations les plus en vues, on peut citer l'obligation pour les entreprises locales de précompter l'IRPP pour le personnel étranger mis à leur disposition par des sociétés étrangères ou encore la suppression du taux réduit d'IS dont bénéficiaient certains contribuables.

Mais il y a aussi la mise à jour de toutes les Lois de finances, notamment la Loi de finances rectificative de 2022, l'institution d'un prélèvement libératoire de 20% sur les plus-values de cession directe ou indirectement des droits sociaux.

"Cette édition est le signe du dialogue permanent entre la Direction générale des Impôts et le Cabinet Ernst & Young Global Ltd. ; le but étant d'appliquer de manière concertée la fiscalité gabonaise et de la faire connaître au plus grand nombre des opérateurs économiques", a indiqué Nicolas Chevrinais en présence de plusieurs invités dont le ministre des Mines, l'ambassadeur de l'Union européenne, le Directeur général des Impôts et le Secrétaire général de la Fédération des entreprises du Gabon (FEG).

GRM

Libreville/Gabon