Lambaréné : le sénateur Robert Ndong dans son fief politique

Le sénateur du 1er arrondissement de la commune de Lambaréné, Robert Ndong, était dans son fief politique le 12 septembre dernier. Il a mis à profit ce séjour pour édifier les autorités administratives et politiques ainsi que les auxiliaires de commandement sur les activités menées par les sénateurs à la faveur de la première session ordinaire.

"Au cours de cette session, le Sénat a examiné et adopté 28 projets et une proposition de loi dans les domaines juridique, économique, financier, de la réforme institutionnelle, social, culturel et politique", a d'emblée indiqué Robert Ndong. Non sans relever le contexte de crise sanitaire, qui a considérablement bouleversé les habitudes. Aussi bien sur les plans professionnel, familial que social.

Aussi, le sénateur du Parti démocratique gabonais (PDG) a-t-il loué les efforts déployés par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, en vue de mieux lutter contre cette pandémie. "Le gouvernement, sous les très hautes instructions du chef de l’État, a pris des mesures courageuses se traduisant par une restriction plus ou moins grave des libertés fondamentales. Toute chose ayant permis d'avoir à ce jour une meilleure maîtrise de la situation", a-t-il souligné.

Le séjour du parlementaire a été ponctué par la cérémonie d'installation, par le gouverneur du Moyen-Ogooué, du chef de canton Mbine et des chefs de regroupement et de village de cette circonscription. Et par le don de berceaux à l'hôpital Albert-Schweitzer de Lambaréné.



Styve Claudel ONDO MINKO



