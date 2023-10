"La Ceinture et la Route" : 10 ans déjà

MIEUX faire connaître l'initiative la "Ceinture et la Route" au public gabonais, mais aussi recueillir les propositions des experts nationaux pour promouvoir davantage la coopération sino-gabonaise. Tel était l'objectif de la rencontre tenue vendredi dernier - au lendemain de la célébration à Pékin des 10 ans de cette initiative - à l'Ambassade de Chine au Gabon.

Les échanges se sont déroulés autour de deux thèmes principaux : l'initiative la "Ceinture et la Route" : enjeux et défis pour l'Afrique ; la coopération Chine-Gabon et l'initiative la Ceinture et la Route. "Au cours des dix dernières années, grâce aux efforts conjoints de toutes les parties prenantes, la coopération dans le cadre de l'Initiative " la Ceinture et la Route " est passée d'une initiative chinoise à une pratique internationale, du concept à l'action, de la vision à la réalité, et d'un plan général à la mise en œuvre minutieuse, avec des réalisations tangibles et substantielles", a souligné l'Ambassadeur de Chine au Gabon, Li Jinjin. Ce dernier a aussi indiqué qu'entre 2013 et 2022, les échanges de marchandises entre son pays et les pays clés de l'initiative ont augmenté en moyenne de 8,6 % par an. Les investissements bilatéraux totalisent plus de 270 milliards de dollars (plus de 167 000 milliards de FCFA).

Les nouveaux contrats de BTP dépassent 1 200 milliards de dollars (près de 800 000 milliards de francs CFA). Pour les experts gabonais présents à cette rencontre, le Gabon pourrait tirer davantage profit de cette initiative. Ils suggèrent, par exemple, que les entreprises chinoises présentes sur le sol national développent au mieux leurs activités en privilégiant la transformation des matières premières ici, sur place. Ce qui permettrait l'émergence de nouveaux corps de métiers et faciliterait l'emploi. Par ailleurs, ce lundi à Pékin, débute un forum économique sur l'investissement de la Chine en Afrique.

GM.NTOUTOUME-NDONG

Libreville/Gabon