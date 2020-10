Kinguele Aval : signature d'un contrat pour la construction d'un barrage hydroélectrique

D'une capacité de 35 mégawatts, le projet produira une énergie d’environ 205 GWh par an, soit 13 % de la consommation actuelle de l’agglomération de Libreville. L'accord a été scellé au siège de l'Agence nationale pour la promotion de l'investissement (ANPI), lors d'une rencontre présidée par le ministre de l'Énergie, Alain-Claude Bilie-By-Nze, entouré de ses collègues concernés par ledit projet.

Les travaux devraient être officiellement lancés avant la fin de l’année 2020, avec une première mise en service prévue en 2023. Leur coût sera financé par le Consortium FGIS – Meridiam et un pool de banques multilatérales.

Sinohydro Group est une société de génie civil basée à Pékin et spécialisée dans la construction de barrages hydroélectriques. La société est présente dans 55 pays en Asie, en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. L’expertise du groupe est reconnue dans le monde entier depuis plus de 70 ans.