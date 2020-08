José Ngimangoal : "Le rythme d'exploitation n'a heureusement pas entaché la qualité de notre parc"

- L'union. Monsieur le directeur général, en octobre 2020, Trans'Akanda aura un an d'exploitation. Le fait d'avoir concentré vos activités essentiellement dans la commune d'Akanda est-il réellement un choix stratégique rentable face à la concurrence ?

- José Ngimangoal : L’effectivité de Trans'Akanda dans la commune d’Akanda répond simplement à la vision donnée par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, dans l’optique d’améliorer l’offre de transport dans notre pays. C’est donc pour l'entreprise une manière de mettre en pratique cette vision. Il ne s’agit pas de voir les choses sous le prisme de la concurrence, mais plutôt de la qualité de services à offrir aux populations. Transurb et Sogatra (Société gabonaise de transport, ndlr) rentrent dans ce processus de développement du secteur des transports urbains dans les différentes communes de Libreville, d'Owendo et d'Akanda. Un an après, nous sommes entièrement satisfaits de notre activité dans les 1er et 2e arrondissements de la commune d’Akanda.

- Cinq mois après la mise en circulation de vos bus, le Gabon a malheureusement été frappé par la pandémie de Covid-19. Les pouvoirs publics diligentant un plan d'urgence incluant la gratuité du transport urbain par les principaux opérateurs. Votre parc automobile tient-il toujours la route ?

- Le parc automobile tient bien la route, d'autant que Trans'Akanda a des objectifs et une vision bien précis. Le Covid-19 est une réalité qui paralyse plusieurs secteurs d’activités, notamment le transport, dans notre pays. Soucieux du bien-être de la population, le président de la République a donc pris l’initiative d'un fonds spécial de sorte que le transport soit entièrement gratuit durant cette crise sanitaire. Jusqu'à ce jour, le rythme d'exploitation n'a heureusement pas entaché la qualité de notre parc. Mieux. Les populations sont toujours transportées au quotidien dans le même confort optimal, la même sécurité et le respect des mesures barrières depuis le démarrage des activités en mode Covid-19.



