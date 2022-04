Investissements : Les patrons d’Afrique francophone s’unissent à Tunis

Les Présidents de patronats issus de 25 pays francophones ont paraphé, le 29 mars dernier à Tunis, les statuts portant création de l’Alliance des patronats francophones.

La délégation gabonaise était représentée par le président de la Confédération patronale gabonaise (CPG), Alain Bâ Oumar.

Cette nouvelle instance, conçue par les secteurs privés francophones, sera dotée d’une organisation permanente et aura pour mission d’accélérer les flux d’affaires entre entreprises francophones.

Elle permettra également de coordonner l’action francophone des organisations professionnelles les plus représentatives de chacun des pays et régions francophones membres, d’établir des diagnostics partagés et de porter des propositions communes.

La création de l’Alliance intervient six mois après la tenue de la première Rencontre des entrepreneurs francophones (RE)F francophone et la Déclaration de Paris auxquelles avaient pris part la Confédération patronale gabonaise (CPG).

Par Maxime Serge MIHINDOU

Libreville/Gabon