Investissements : les nouvelles cibles prioritaires du Medef au Gabon

En perte de vitesse, dit-on, devant les nouveaux ogres asiatiques (Chine, Inde, Corée…), la France veut réaffirmer son ancrage dans l’économie gabonaise, à travers la nouvelle offensive du Mouvement des entreprises de France International (Medef International) en séjour du 5 au 6 décembre dernier à Libreville. La délégation, composée d’une trentaine d’entreprises, compte investir dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures, de l'agriculture, de l'environnement et du numérique.

EN séjour au Gabon pour une mission de prospection, le Mouvement des entreprises de France International (Medef International) a eu, lundi dernier, une séance de travail avec les membres du gouvernement gabonais et la Fédération des entreprises du Gabon (FEG). À cet effet, la réunion qui s’est tenue en présence du ministre de la Promotion des investissements, Hugues Mbadinga Madiya et du président de la FEG, Henri-Claude Oyima, a permis aux responsables du Medef de cibler les secteurs dans lesquels ils entendent investir.

"Nous allons travailler ensemble pour essayer de construire les offres pour le développement du pays. Moi je suis particulièrement impressionné, d’abord par l’entrain et puis la volonté de toutes les entreprises de participer à une nouvelle ère, à une nouvelle façon de travailler entre la France et le Gabon, entre les entreprises et les pouvoirs publics pour des partenariats publics-privés", a indiqué Jean-Michel Guelaud, président du Club des entreprises France-Afrique centrale, membre du Medef et président de Sogea-Satom.

À travers cette mission de Libreville, il s’agit pour le Medef International de rencontrer les institutions gouvernementales gabonaises et les acteurs du secteur privé. L’enjeu étant d'identifier des opportunités d'investissement et de partenariat dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures, de l'agriculture, de l'environnement et du numérique. Selon l’ambassade de France, la mission des entreprises du Medef International au Gabon consistera principalement à traiter les enjeux suivants : développement de la filière transformation du bois ; développement des services numériques et structuration des filières des industries extractives (hydrocarbures et mines). OFFENSIVE* "Cette mission montre déjà que le Gabon est réellement positionné comme l’un pays qui attire le plus d’investissements directs étrangers et cela vient conforter les choix stratégiques des plus hautes autorités, notamment du président de la République, Ali Bongo Ondimba, à travers la mise en œuvre du Plan d’accélération de la transformation", a souligné le ministre Hugues Mbadinga Madiya.

La délégation du Medef est composée de près d’une trentaine de sociétés françaises, grandes entreprises et PME/PMI. Il s’agit notamment de : E-Tumba, Sunna Design, Danone, KOZ Architects, Matière, Rani (Novéa), Vergnet Hydro, FSE Export (clinique Baie des Rois), Mitsubishi Heavy Industries, Sogea-Satom, BPI, Airbus Defence & Space, Alliance des Patronats francophones, Medef International, Total, Hydroneo, groupe Roullier, Rougier, Bureau Véritas, Oléa Gabon, Orange, Inco Group, CIS, Méridiam. Rappelons que le Gabon et la France entretiennent d'excellentes relations, riches et variées à tous les niveaux de la coopération marquées par une amitié séculaire et une volonté économique et politique commune. L'ANPI-Gabon, dans son effort stratégique de dynamisation de la diplomatie économique, effectue un suivi actif des échanges avec le patronat français.

HNM & MSM

Libreville/Gabon