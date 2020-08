Investissements : le groupe marocain Walili cible les secteurs prioritaires du Gabon

Le ministre en charge de la Promotion des investissements, Carmen Ndaot, et un groupe d’investisseurs marocains représenté par le groupe Walili étaient en visioconférence, lundi 24 août courant. Au menu de leurs échanges, la promotion des investissements et autres partenariats économiques.

Et Carmen Ndaot de relever : "Cette rencontre se situe dans le cadre de la promotion des investissements, qui est l’une des missions de notre ministère. Nous avons pu échanger avec un groupe d’investisseurs marocains, notamment le groupe Walili qui souhaite investir au Gabon. Il faut dire qu’ils souhaitent investir dans les secteurs qui sont, pour nous, des secteurs prioritaires, notamment le secteur du bois, ceux de l’agro-industrie et de l’immobilier."

Le ministre de la Promotion des investissements entrevoit via ces échanges le signe manifeste que le Gabon demeure une destination idéale, une destination privilégiée pour les investisseurs. En sus de ce que "nous amorçons progressivement notre reprise économique et qu’il est maintenant de notre devoir de capter et de concrétiser ces investissements avec les outils que l’État a mis en place, notamment l’ANPI-Gabon".