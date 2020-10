Investissements : le Gabon fait les yeux doux au Maroc

L'ambassadeur du Gabon au Maroc, Sylver Aboubakar Minko Mi Nseme, a dévoilé dernièrement aux partenaires marocains les opportunités d’affaires qu’offre le Gabon, à la faveur d’une séance de travail avec le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj.

Parmi les dossiers déroulés par le représentant de notre pays, le Plan de relance économique gabonais, ainsi que les projets prioritaires du gouvernement. La redynamisation du conseil d'affaires Gabon-Maroc a constitué l'autre pan des échanges entre la CGEM et le diplomate gabonais. La CGEM est le représentant du secteur privé auprès des pouvoirs publics et des institutionnels. Elle s'exprime au nom de ses 90 000 membres directs et affiliés et veille à assurer un environnement économique favorable pour le développement des entreprises.

Depuis sa création en 1947, l’organisation assure la représentation et la promotion des entreprises membres agissant dans différents secteurs et de différentes tailles. Ses actions sont fondées sur la crédibilité, l'efficacité et la solidarité envers ses membres. La CGEM défend les intérêts des entreprises du Maroc auprès des pouvoirs publics et des pouvoirs sociaux. Son but est d'agir en faveur d'un environnement prospère et optimal pour l'économie marocaine à travers la promotion de l’initiative privée. La Confédération s'engage également dans l'amélioration de l'environnement des affaires et de l'investissement, à l’échelon international, à travers ses 57 conseils d'affaires.



GMNN



