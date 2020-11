Investissement : Ali Bongo Ondimba inaugure La Santé Pharmaceutique de Nkok

Améliorer l'accès aux soins de santé et aux médicaments au Gabon, c'est l'un des principaux objectifs que se fixe La Santé Pharmaceutique SA (LSP), l'usine de fabrication de médicaments de Nkok. Elle a officiellement ouvert ses portes hier, en présence du président de la République, Ali Bongo Ondimba.

Cette importante infrastructure médicale, qui a nécessité un investissement de près de 20 milliards de francs, a une capacité de production de 1 million de comprimés/24 heures, 200 000 gélules/8 heures, 50 000 sirops/8 heures et 20 000 pommades/8 heures. Lesquels médicaments seront destinés aux marchés local et sous-régional.

La production de l'entreprise comprendra une variété de 150 médicaments dont des antipaludiques, des anti-inflammatoires, des antidiabétiques et des analgésiques. D'autant que la société a la capacité de produire des médicaments antipaludéens et est d'ailleurs en discussion avec le gouvernement pour les fournir. Une fois le produit approuvé, l'entreprise prévoit de nouer des relations avec des distributeurs tels que Ubipharm, le groupe Europharma et des institutions multilatérales telles que l'Organisation mondiale de la santé (OMS). L'objectif de LSP étant de se positionner comme un fournisseur majeur de ce médicament sur le marché.

Dotée d'un outil ultramoderne, La Santé Pharmaceutique possède la plus grande unité de fabrication de produits pharmaceutiques de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale (Cémac) et l'une des plus grandes installations de sigle en Afrique subsaharienne. Canal de distribution pan régional, la société est entrée dans des phases avancées de négociations avec un grand nombre de distributeurs opérant dans la région et est donc prête à obtenir un accès complet au marché dès que sa première production de médicaments sera opérationnelle.

Les opérations de LSP sont organisées par fonctions et supervisées par des managers expérimentés. L'étendue de ses activités couvre l'ensemble de sa chaîne de valeurs. Des départements spécifiques pour les fonctions de production, qualité, marketing et support sont entièrement intégrés à la structure afin de soutenir la stratégie et les objectifs de l'entreprise.

LSP a été créée en juin 2017 au Gabon dans le but de démarrer la fabrication de médicaments en Afrique. Promue par Purshotam Kumar Hissaria et Rajeev Lila, deux entrepreneurs du Rajasthan, en Inde, l'usine possède également son propre système de production, de stockage et de distribution d'eau purifiée.



GM.NTOUTOUME-NDONG



