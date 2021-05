Internet  : le Gabon coûte encore trop cher !

Malgré les offres tarifaires réputées ultra-compétitives des différents fournisseurs d’accès à l’internet, le Gabon fait partie des pays africains où le coût de la connexion est le plus élevé, révèle une étude.

INTERNET coûte-t-il trop cher au Gabon par rapport aux autres pays africains ? Affirmatif ! Ce sont en tout cas les conclusions du site Cable.co.uk dans son étude intitulée : " Worldwide mobile data pricing 2021: The cost of 1 GB of mobile data in 230 countries ".

D’après les données rassemblées du marché de la data de 230 pays, le coût moyen d’un gigaoctet de data mobile au Gabon est estimé à 4,82 dollars soit 2 607 francs. Beaucoup trop cher selon les auteurs de l’étude qui, aux yeux de ses auteurs, le Gabon fait partie des pays africains où le coût de la connexion internet est le plus élevé. Le pays se classe au 183e mondial et 42e sur les 51 pays africains classés. Soit, le 11e pays africain avec le coût du gigaoctet le plus élevé.

Avec une population estimée à 1,8 million d’habitants, le Gabon compte officiellement 3 millions d’abonnés à la téléphonie mobile et 2 millions à l’internet à fin décembre 2020, selon les dernières données publiées par le ministère de l’Économie.

En effet, en 2020, le nombre total d’abonnés au téléphone mobile a augmenté de 1,9 % à 3,05 millions de personnes, et celui de l’internet de 1,2 % à 2,092 millions d’abonnés.

Le secteur des télécommunications est considéré comme le plus dynamique après le pétrole avec un chiffre d’affaires de 216,1 milliards de FCFA réalisé en 2020.



Maxime Serge MIHINDOU



