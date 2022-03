Intermédiation d’affaires : un métier à valoriser

Yohann Moussadji Nzamba revendique une expérience de 10 ans dans l'intermédiation d'affaires. Il affiche désormais la volonté de voir ce métier faire partie des offres de formations proposées dans les lycées et établissements supérieurs professionnels gabonais. Tant il ne cesse de prendre de l’ampleur en Afrique et au Gabon. Aussi propose-t-il d'en faire un module de formation professionnelle. L'objectif sera d’amener le Gabon à avoir une ressource humaine qualifiée dans le domaine de l'intermédiation d’affaires, qui consiste principalement à faciliter la mise en relation des personnes physiques ou morales ayant des intérêts complémentaires et à créer des opportunités d’affaires et des possibilités de développement.

Grâce à cette offre de formation, tout aspirant à ce métier pourra parvenir à la maîtrise des procédures garantissant la sécurité dans les transactions. Car, pour le pionnier de ce métier au Gabon, dans le cadre des transactions qui se font, il n’y a pas une sécurisation."Tout le monde se jette là-dedans sans connaître la procédure'', regrette-t-il. Il convient donc, selon Yohann Moussadji Nzamba, de donner tout son sens et toute son importance à l’intermédiation d’affaires au Gabon, en passant par la valorisation de ce métier, en faisant notamment de ceux qui l’exercent des professionnels. De même, estime-t-il, ils devraient bénéficier d’un statut juridique encadrant leur profession au niveau national.

GMNN

Libreville/Gabon