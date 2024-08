Interconnexion en Afrique centrale : le PEAC obtient le soutien du Gabon

Le Pool énergétique de l’Afrique centrale (PEAC) est un organisme spécialisé regroupant les 11 pays de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC).

Sa mission ? Mettre en oeuvre la politique énergétique et suivre les études, la construction des infrastructures communautaires et les échanges d’énergie dans l'espace sous-régional.

C’est dans le cadre de cette mission qu’une délégation du PEAC vient de séjourner au Gabon.

Conduite par son président, l’Angolais Rui Pereira Do Amaral Gourgel, elle est venue présenter son plan d’action à la présidence de la CEEAC, de même qu’à la Société de patrimoine et à la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG).

Cette visite était également l’occasion, non seulement de solliciter le soutien des entités rencontrées pour la mise en oeuvre dudit plan d’action, mais aussi pour s’assurer du respect par le Gabon de ses engagements dans le programme régional d’interconnexion des réseaux électriques conduit par le PEAC.

" Nous sommes certains qu’avec ce soutien, nous pouvons relancer et réaliser notre plan d’action ", a indiqué le président du PEAC. Rui Pereira Do Amaral Gourgel et sa suite se sont aussi rendus au poste de Bisségué, où ils ont apprécié à leur juste valeur les investissements actuels et futurs de la SEEG et de l’Etat pour la satisfaction des besoins nationaux dans le domaine de l’énergie.

Ce poste de 225/90 KV est d’autant plus stratégique qu’il permet d’alimenter une partie du Grand Libreville et la ville de Lambaréné.

Par ailleurs, la délégation du PEAC s’est dite satisfaite du niveau d’avancement du projet communautaire d’interconnexion énergétique entre le Gabon et la Guinée équatoriale.

" J’en suis satisfait d’abord parce que j’ai été informé de l’état d’avancement de ce projet. Ensuite, en venant au Gabon, j’ai pu constater le niveau d’engagement de la SEEG et l’excellente évolution de ce projet que nous allons concrétiser dans un futur proche ", a-t-il confié.

Notons que cette mission s’inscrivait dans le cadre des échanges réguliers qu'entretient l’organisme spécialisé de la CEEAC avec ses Etats membres.

Elle porte sur le renforcement des synergies entre les différents acteurs opérant dans le secteur électricité de la sous-région.

A noter que le PEAC est engagé dans la mise en oeuvre de 41 projets régionaux d’une valeur de 9 157, 6 milliards de FCFA.

G.R.M

Libreville/Gabon