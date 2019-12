Intégration sous-régionale : L’appel des patrons d’Afrique centrale

En marge des festivités marquant le 60e anniversaire de la Confédération patronale gabonaise (CPG), l’Union des patronats d’Afrique centrale (Unipace) s’est réunie en assemblée générale le 13 décembre dernier à Libreville, sous la présidence de Célestin Tawamba, président du Gicam et président en exercice de l’Unipace.

Les membres de l’Unipace restent principalement préoccupés par le climat des affaires, la difficile conjoncture économique et la faiblesse du commerce intra-régional. En effet, le dernier rapport Doing Business 2 020 classe les pays de la Zone Cémac au plus bas de l’échelle, avec des rangs qui vont de la 167e position à la 184e.