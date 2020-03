Infrastructures : Un nouveau fonds pour l’entretien routier

Après les résultats très mitigés des différents Fonds d’entretien routier (FER 1, 2…), le gouvernement vient de trouver une réponse appropriée aux nombreux retards et abandons dans l’exécution de plusieurs chantiers routiers.

En effet, le projet de loi portant création du Fonds autonome national d’entretien routier (Faner) a été adopté, lors du Conseil des ministres du 16 mars dernier. Ce texte vise la mise en place d’un mécanisme de financement sûr, fiable et pérenne, garantissant une disponibilité immédiate des ressources et un paiement rapide et régulier des entreprises engagées dans l’entretien routier.

À ce titre, le Faner est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de l’autonomie administrative et financière. Il aura pour mission d’administrer les ressources et d’exécuter les dépenses relatives à l’entretien du patrimoine routier national.

Il comprendra un conseil d’administration et une direction générale.



MSM



