Infrastructures : fin des sessions d'examen de projets

LES sessions techniques dédiées à l'examen des projets d'infrastructures, d'habitat, d'équipements et de transports lancées la semaine dernière au siège de l'Agence nationale de la promotion des investissements (ANPI), à Libreville se sont achevées mardi. Les échanges se sont déroulés entre les experts des départements ministériels concernés par les projets et les hommes d'affaires du Groupe Immo IPS.

Le Groupe Immo IPS, un consortium de sociétés auxquelles sont affiliées des entreprises de construction BTP et de réalisations d'ouvrages techniques et qui travaille avec des institutions financières, a séjourné à Libreville du 26 mai au 1er juin pour proposer une offre d'investissement. Les travaux ont donc porté sur l'examen des possibilités de financement et des conditions y relatives.