Indice de perception de la corruption : Le Gabon progresse à la 124e place

Le Gabon vient de gagner une place au classement 2019 de l'organisation non gouvernementale (ONG) Transparency international sur l’Indice de perception de la corruption (IPC) dans le monde. Cette nomenclature a été rendue publique jeudi 23 janvier dernier. Notre pays progresse donc légèrement de la 123e place obtenue l'année dernière, au 124e rang, avec un score stable de 31/100, sur les 180 pays et territoires passés au peigne fin dans le cadre de ce classement.

À l'échelle de l'Afrique centrale, le Gabon devance l’Angola (146e), le Cameroun et la RCA (tous deux 153e), le Tchad (162e), le Congo (165e), la RDC (168e) et la Guinée Equatoriale (173e). Il est, cependant, à la remorque de Sao Tomé et Principe, qui occupe la 64e place dans la sous-région de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC).