Igad : 1,4 milliard de FCFA pour le budget 2024

Après trois ans de léthargie, l’Institut gabonais d’appui au développement (Igad) a tenu son Conseil d’administration.

Conduits par Jean-Martin Reteno, ces travaux étaient l’occasion d’examiner le plan stratégique 2024-2026.

Au nombre des points inscrits à l'ordre du jour, figuraient la synthèse des activités du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 ; la présentation des rapports du commissaire aux comptes sur les exercices 2020, 2021, 2022 et 2023 ; l’approbation des comptes des exercices 2020, 2021, 2022 et 2023 puis le quitus-affectation des résultats desdits exercices.

Les administrateurs se sont aussi penchés sur la question de la reprise des actes accomplis par la Direction générale et la présentation de contrats et conventions signés d'une part et la présentation du Plan stratégique et opérationnel 2024-2026 de l'IGAD, d'autre part.

Sans oublier le budget prévisionnel 2024. " A l'issue des travaux, le Conseil a décidé de se retrouver dans trois mois pour revoir certains aspects financiers qui n'ont pas été approfondis. Notamment les aspects concernant la stratégie de l'année prochaine ", a résumé le PCA.

Avec un budget prévisionnel 2024 d'1,4 milliard de FCFA, l'Institut entend déployer une stratégie qui le rendrait autonome.

AEE

Libreville/Gabon