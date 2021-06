Hydrocarbures  : Vers une transition des énergies renouvelables

PRÉSENT au Nigeria international petroleum summit (Nips), le ministre du Pétrole, du Gaz et des Mines, Vincent de Paul Massassa a, lors de ce sommet, décliné les politiques et les efforts fournis par le Gabon pour aller vers des énergies plus propres, notamment le gaz

PRÉSENT au Nigeria international petroleum summit (Nips), le ministre du Pétrole, du Gaz et des Mines, Vincent de Paul Massassa a, lors de ce sommet, décliné les politiques et les efforts fournis par le Gabon pour aller vers des énergies plus propres, notamment le gaz.

"Le Gabon, à l'instar de tous les pays producteurs de pétrole dans le monde et ceux membres de l'Opep, suit de près la transition qui se fait vers les énergies propres et renouvelables. À cet effet, le Gabon est engagé dans une politique qui vise à promouvoir le gaz tout en sachant que dans le passé, nous étions plus orientés vers la production pétrolière. Actuellement, nos recherches sont basées sur l'exploitation et l'exploration du gaz. Nous mettons sur pied des infrastructures pour augmenter la production du gaz domestique", a indiqué le membre du gouvernement. Avant de préciser : "Le problème reste au niveau des textes de lois qui doivent être revisités au niveau international. Nous devons parler d'une seule voix pour nous permettre de résoudre ce problème".

Le membre du gouvernement a, en outre, profité des échanges avec ses homologues et les nombreuses sociétés pétrolières représentées au sommet d’Abuja pour présenter la richesse du bassin sédimentaire gabonais et le caractère attractif de la nouvelle loi régissant le secteur pétrolier au Gabon.





Hans NDONG MEBALE





...Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon économie