Hydrocarbures : Sogara ne connaît plus la crise

L’entreprise a doublé son chiffre d’affaires en 2021 pour atteindre 441 milliards de francs.

Eentreprise au bord de la faillite avec des équipements présentés comme vétustes, la Société gabonaise de raffinage (Sogara) renaît miraculeusement tel un phénix. En effet, l’observé conjoncturel de l’année 2021 fait apparaître de très bons résultats au niveau du raffinage du pétrole brut. Ces performances sont les plus encourageantes depuis celles réalisées en 2016. En effet, le volume de brut traité a augmenté de 14,7% à 956 979 tonnes métriques, en raison d’un approvisionnement régulier de l’usine en brut, malgré l’arrêt technique de de trois semaines pour l’entretien du catalyseur et le manque de brut Rabi.

La baisse de 25% du volume de brut traité au 4T21 résulte dudit arrêt technique, freinant ainsi la tendance haussière observée depuis le début de l’année. S’agissant des importations, elles ont bondi de 25,5%, avec une accélération au quatrième trimestre pour palier l’arrêt technique programmé et ainsi faire face au surcroît de demande. Sur le plan commercial, à l’exception notable du turbine fuel 1 dont les ventes sont restées quasi stables (-0,3%), tous les produits raffinés ont vu leurs ventes fortement progresser. Ainsi, le chiffre d’affaires a plus que doublé pour atteindre 441 milliards FCFA, en lien avec la reprise en main des importations de produits pétroliers raffinés et des activités commerciales suite à la fermeture de la Gabon Oil Marketing (GOM).

Maxime Serge MIHINDOU

Libreville/Gabon