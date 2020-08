Hydrocarbures : Maurel et Prom en petite forme

La production d’huile en part M&P (80%) sur le permis d’Ezanga s’est élevée à 18 134 b/j (22 668 b/j à 100%) au premier semestre 2020.

En effet, comme annoncé en avril, le groupe a effectué, durant le second trimestre, des réductions de production volontaires et ciblées, profitant de la période de faiblesse du prix du brut pour suspendre temporairement la production de certains puits et ainsi améliorer pour le futur les conditions du réservoir.