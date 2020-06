Hydrocarbures : des données sismiques pour les compagnies pétrolières

La direction générale des hydrocarbures (DGH) et le fournisseur de services sismiques PGS ont mis 65 000 km2 de données sismiques 3D, et 21 000 km2 de données sismiques 2D à la disposition des compagnies potentiellement intéressées par le cycle de licences en cours sur 35 blocs, rapporte l’agence Ecofin. Cette batterie de données dénommée Gabon MegaSurvey, a pour but d’aider les compagnies à mieux appréhender les enjeux de ce processus.

Les MegaSurveys sont des ensembles de données fusionnés à l’échelle régionale et sont propres à PGS. Elles consistent en de multiples enquêtes qui ont été projetées sur une grille commune et, ensuite, mises en correspondance pour produire un volume régional, contigu, équilibré et uniforme.

Le Gabon MegaSurvey est un outil rentable pour l’évaluation et la visualisation des zones et des voies de migration des hydrocarbures. Cela va considérablement augmenter l’exposition du 12e cycle de licences du pays, qui est censé jouer un rôle crucial dans la politique gouvernementale consistant à attirer de nouveaux capitaux dans le secteur.

En plus de celles sismiques, des données de puits sont maintenant disponibles pour 167 cibles répertoriées.



MSM/ (Source : Ecofin)



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon économie