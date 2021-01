Hydrocarbures : Abdul Gafare Safiou aux commandes

PROMU lors du Conseil des ministres du 10 décembre 2020, Abdul Gafare Safiou a été installé hier par le secrétaire général du ministère du Pétrole, Nestor Andoume Ayi. Administration très souvent secouée par des mouvements de grèves, la Direction générale des études et laboratoires (DGEL) vient d'ouvrir une nouvelle page de son histoire, avec la prise de fonction de son nouveau manager.

Au-delà de cette promotion, ce sont les enjeux qui se dessinent et qu'il importe de relever. Le secrétaire général du ministère du Pétrole les a justement présentés. " Une administration porteuse d'avenir sur qui tous les regards sont pointés, car porteuse des fruits de la croissance. Une administration appelée à relever les grands défis de la transformation de notre économie, qui a su révéler au grand jour les sources de sa capacité de résilience face à la conjoncture actuelle. Une administration qui, comme la Direction générale des hydrocarbures et celle des mines et de la géologie, se trouve au centre des grands enjeux de développement, d'innovation et de modernisation des équipements ", a indiqué Nestor Andoume Ayi.