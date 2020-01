HCECV : Accélérer la salubrité et la conservation

Nombreux sont ceux qui, même au sein des institutions en charge de l'environnement, s'interrogent encore sur les missions du Haut-commissariat à l'environnement et au cadre de vie (HCECV).

L'article 3 précise que ce Haut-commissariat assiste le président de la République dans la mise en œuvre, le suivi et le contrôle de la politique en matière de protection de l'environnement et d'amélioration du cadre de vie. Au regard du leadership international du Gabon sur les questions environnementales, les plus hautes autorités avaient besoin d'une institution qui accélère la mise en œuvre des politiques de salubrité urbaine et de préservation des écosystèmes.

Deux missions principales ont été ainsi assignées au HCEVC : l'amélioration du cadre de vie et la protection de l'environnement. Pour ces deux missions, il s'agit d'assistance (aux collectivités locales notamment), de coordination de l'action des différents acteurs, de contrôle et de sanctions, avec un regard particulier sur les établissements à caractère industriel, économique ou commercial.



I. M'B.



