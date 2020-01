Haut-Ogooué et Ogooué-Lolo : Contre la pénurie de carburant

Les provinces du Haut-Ogooué et de l’Ogooué-Lolo sont confrontées au problème d’approvisionnement en carburant depuis quelques semaines. Une situation accentuée, entre autres, par la dégradation des voies de communication permettant de rallier ces deux provinces du Gabon. Pour pallier cette pénurie en produits pétroliers, le ministre de tutelle, Vincent de Paul Massassa, a échangé avec les acteurs des branches du pétrole et des mines, vendredi 3 janvier, à l’immeuble du 2-Décembre.

Au cours de cette réunion de crise, le membre du gouvernement et l’ensemble des marqueteurs du secteur des hydrocarbures se sont particulièrement appesantis sur les difficultés rencontrées dans le transport et l’acheminement des produits pétroliers. Aussi, relativement à cette situation qui préoccupe le président de la République, Ali Bongo Ondimba, Vincent de Paul Massassa a-t-il exhorté l’ensemble des opérateurs à trouver des pistes de solutions à court et moyen termes.