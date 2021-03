Habitat et urbanisme : apporter des réponses aux populations

DEPUIS sa prise de fonction, le ministre en charge de l’Habitat et de l’Urbanisme, Olivier Nang-Ekomi, s’est plutôt fait discret jusqu’à la semaine dernière où il a décidé d’entamer une tournée officielle de prise de contact, notamment avec les services de l’administration centrale.

Le 5 mars dernier, que ce soit à la Direction générale de l’habitat et du logement, au Centre technique de l’habitat, à la Direction générale de l’urbanisme et des aménagements fonciers ou encore à l’Institut national de cartographie, le membre du gouvernement a insisté sur sa conviction profonde relativement aux défis liés au logement, au développement urbain et au rôle que peuvent jouer les villes du Gabon comme leviers de l’essor économique du pays. " Le président de la République, chef de l’État, SE Ali Bongo Ondimba et son Premier ministre, Madame Rose-Christiane Ossouka-Raponda, attendent de nous des actes significatifs pour répondre aux attentes légitimes des populations", a indiqué Olivier Nang-Ekomi.

Aussi, le membre du gouvernement a-t-il pris l’engagement de mobiliser les personnels de ces administrations " avec célérité, abnégation et citoyenneté " sur le chantier de l’élaboration des normes et autres outils de planification en matière d’urbanisme, de gestion foncière et de construction. L’achèvement des programmes de construction, la dynamisation de la gestion foncière, l’aménagement des espaces constructibles, la formation et le recyclage des agents sont également en ligne de mire des chantiers que le ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme entend relever.